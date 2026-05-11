Dalyan bölgesinde yer alan Dalyan Kanalı üzerindeki feribot hattı, Köyceğiz ile Ortaca arasındaki ulaşımı önemli ölçüde hızlandırıyor. 2016 yılından bu yana hizmet veren sistem, özellikle kara yolunda uzun süren mesafeleri dakikalara indirerek pratik bir alternatif sunuyor. Kanalın dar yapısı sayesinde feribot geçişleri oldukça kısa sürüyor ve iki kıyı arasındaki yolculuk yaklaşık 1 ila 1,5 dakika içinde tamamlanabiliyor.

TURİZM VE GÜNLÜK YAŞAMA KATKI SAĞLIYOR

Başlangıçta bölge halkının ulaşım ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen hat, zamanla turistlerin de ilgisini çeken bir ulaşım seçeneğine dönüştü. Köyceğiz ile Ortaca arasındaki bu güzergâh, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Feribotlar aynı anda sınırlı sayıda araç taşıyabiliyor. Otomobil, motosiklet, traktör ve yaya geçişine izin veren sistem, sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar düzenli seferlerle çalışıyor.

KORUMA ALANI İÇİNDE DOĞAL ULAŞIM DENEYİMİ

Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan hat, yolculara yalnızca bir ulaşım imkânı değil, aynı zamanda doğal bir deneyim de sunuyor. Yolculuk sırasında sazlıklar, kuş sesleri ve lagün ekosistemi dikkat çekici bir atmosfer oluşturuyor.

Bölgedeki bu ulaşım hattının, ambulans ve itfaiye gibi acil müdahale araçları için de kritik bir rol üstlendiği ifade ediliyor.

EKOSİSTEM VE TURİZM ARASINDA DENGE

Dalyan’ın doğal yapısına dikkat çeken turizm temsilcileri, bölgenin Avrupa’nın en iyi korunmuş ekosistemlerinden biri olduğunu belirtiyor. Deniz ile göl arasındaki doğal geçiş, gelgit hareketleri sayesinde sağlanırken, sazlık alanların da doğal filtre görevi gördüğü vurgulanıyor.