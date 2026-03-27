Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme planlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın para politikası kararlarının ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

Bu kapsamda 1 milyon TL tutarında ve 60 ay vadeli konut kredisi için bankaların sunduğu geri ödeme tabloları yeniden oluştu.

Güncel veriler, bankalar arasında faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarlarında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. 60 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için bankalara göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde hesaplanıyor:

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 33.020 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.997.754 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 33.843 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.047.135 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 33.768 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.067.663 TL

Albaraka Türk

Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 34.220 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.069.761 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 34.523 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.091.002 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %2,90

Aylık Taksit: 35.362 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.138.042 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 36.056 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.178.335 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 36.056 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.179.895 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 37.616 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.273.542 TL

Veriler, konut kredisi faiz oranlarındaki farklılıkların toplam geri ödeme tutarlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. 1 milyon TL’lik 60 ay vadeli kredide toplam geri ödeme tutarları banka tercihlerine göre yaklaşık 2 milyon TL ile 2,27 milyon TL arasında değişiyor.