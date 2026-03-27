Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarını ve aylık ödeme planlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın para politikası kararlarının ardından bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.
Bu kapsamda 1 milyon TL tutarında ve 60 ay vadeli konut kredisi için bankaların sunduğu geri ödeme tabloları yeniden oluştu.
Güncel veriler, bankalar arasında faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarlarında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. 60 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisi için bankalara göre aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları şu şekilde hesaplanıyor:
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %2,59
Aylık Taksit: 33.020 TL
Toplam Geri Ödeme: 1.997.754 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 33.843 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.047.135 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 33.768 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.067.663 TL
Albaraka Türk
Faiz Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 34.220 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.069.761 TL
Akbank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 34.523 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.091.002 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 35.362 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.138.042 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.056 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.178.335 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 36.056 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.179.895 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 37.616 TL
Toplam Geri Ödeme: 2.273.542 TL
Veriler, konut kredisi faiz oranlarındaki farklılıkların toplam geri ödeme tutarlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. 1 milyon TL’lik 60 ay vadeli kredide toplam geri ödeme tutarları banka tercihlerine göre yaklaşık 2 milyon TL ile 2,27 milyon TL arasında değişiyor.