Dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Japon üretici Toyota, Çin pazarındaki iki popüler SUV modeli için kapsamlı bir servis süreci başlattı.

1 Nisan itibarıyla başlayacak olan bu operasyon, olası bir çarpışma anında yolcu emniyetini doğrudan etkileyebilecek teknik bir aksaklığı gidermeyi hedefliyor.

İKİ SUV MODELİ İNCELEME ALTINDA

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin cuma günü yayımladığı resmi verilere göre, geri çağırma operasyonu markanın iki farklı yerel ortağıyla ürettiği araçları kapsıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda şu araçlar servislere davet edilecek:

-Highlander: 317 bin 990 adet (GAC-Toyota ortaklığı)

-Crown Kluger: 242 bin 170 adet (China FAW Group ortaklığı)

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Temmuz 2021 ile Ocak 2026 tarihleri arasında banttan inen araçlar bu güvenlik güncellemesi dâhilinde kontrol edilecek.

GÜVENLİK RİSKİNİN NEDENİ

Yapılan teknik incelemelerde, araçların ikinci sıra koltuk sırtlığı ayar mekanizmasında yapısal bir kusur saptandı. Yetkililer, sorunun teknik detayını şu ifadelerle raporladı:

"Aşırı güçlü bir geri dönüş yayı, mekanizmanın düzgün bir şekilde yerine kilitlenmesini engelliyor ve bu da kaza anında yolcuların yeterince emniyete alınmaması riskini artırıyor."

KULLANICILARA ÜCRETSİZ DESTEK SAĞLANACAK

Toyota, teknik kusuru gidermek amacıyla hatalı olduğu belirlenen yay mekanizmalarını, yeniden tasarlanmış güvenli parçalarla değiştirecek.

Bu iyileştirme çalışmaları, araç sahiplerine hiçbir maliyet yansıtılmadan markanın yetkili servis noktalarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.