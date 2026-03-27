İngiltere’nin North Tyneside bölgesinde yer alan ve yaklaşık 10 yıldır hizmet veren Backworth Colliery Bakery, faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören fırın, kapanış kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

KAPANIŞ KARARI AÇIKLANDI

Fırın yönetimi tarafından Facebook üzerinden yapılan duyuruda, kapanış kararının uzun süredir devam eden zorluklar nedeniyle alındığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle işletmenin bulunduğu bölgede başlayan altyapı çalışmalarının ticari faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtildi.

İşletme yetkilileri, ilgili yerel yönetim ve mülk sahipleriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını da aktardı.

SON SİPARİŞLER TESLİM EDİLDİ

Kapanış sürecinin ardından Backworth Colliery Bakery son siparişlerini de teslim ederek tamamen faaliyetlerini sonlandırdı. Yıllardır bölge halkına hizmet veren fırının kapanması, müşteriler arasında üzüntüyle karşılandı.

MÜŞTERİLERDEN TEPKİLER

Thesun'da yer alan habere göre, fırının kapanmasının ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı yorum yaptı. Bölge sakinleri, işletmenin kapanmasından duydukları üzüntüyü dile getirirken, uzun yıllardır kaliteli ürün sunduğunu ifade etti.

Bazı müşteriler ise işletmenin başka bir lokasyonda yeniden açılmasını temenni etti.

10 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Backworth Colliery Bakery, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyordu. İşletme özellikle nane aromalı kuzu eti, kıymalı börek ve çeşitli hamur işi ürünleriyle bölge halkının tercih ettiği yerler arasında bulunuyordu.