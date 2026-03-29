Şehir içi kullanım verilerine göre dizel ve benzinli araçlarda kilometre başına maliyet 5 lira sınırına yaklaşırken, alternatif yakıtlı araçlar ile geleneksel motorlar arasındaki makas açıldı. Yapılan hesaplamalar; elektrikli, hibrit ve LPG'li araçların operasyonel harcamalarda belirgin bir avantaj sağladığını doğruluyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA EV TİPİ ŞARJ AVANTAJI

Yakıt maliyetleri tablosunda en düşük seviye elektrikli araçlarda kaydedildi. Ticari şarj istasyonlarında 100 kilometrelik kullanım ortalama 221 lira maliyet oluştururken, ev elektriği tarifesiyle bu tutar 40 liraya kadar geriliyor. Bu veri, elektrikli araçların kilometre başına yaklaşık 40 kuruşluk bir harcama ile ulaştığını gösteriyor.

GELENEKSEL VE ALTERNATİF YAKIT MALİYETLERİ

Şehir içi ortalama tüketim değerleri baz alınarak yapılan karşılaştırmalı maliyet tablosu şu şekilde şekillendi:

Dizel: 100 kilometrede ortalama 6,5 litre tüketimle yaklaşık 500 TL (Km başı ~5 TL).

Benzin: 100 kilometrede ortalama 7,5 litre tüketimle yaklaşık 477 TL (Km başı ~4,77 TL).

Hibrit: 100 kilometrede ortalama 4,5 litre tüketimle yaklaşık 281 TL (Km başı ~2,81 TL).

LPG: 100 kilometrede ortalama 9 litre tüketimle yaklaşık 275 TL (Km başı ~2,75 TL).

ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA HİBRİT VE LPG FARKI

Hibrit modeller, özellikle dur-kalk trafiğinde sağladığı 4,5 litrelik düşük tüketim oranıyla ekonomik seçenekler arasında yer alıyor. LPG’li araçlar ise 2,75 liralık kilometre maliyetiyle tasarrufunu korurken, ilk çalıştırma esnasındaki benzin sarfiyatı toplam maliyete ek yük getirmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, yakıt ekonomisindeki bu farkların araç tercih eğilimlerini elektrikli ve hibrit modellere yönlendireceğini öngörüyor.