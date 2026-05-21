Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinasyonunda, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla gerçekleştirildi. Çok sayıda ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla farklı suç örgütlerinin faaliyetleri deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin farklı illerde çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi. Buna göre İstanbul, Yozgat ve Kayseri’de sosyal medya platformları üzerinden “yatırım danışmanlığı” ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları; Erzurum ve İzmir’de organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Şanlıurfa ve Aydın’da internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları ve bu kapsamda para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin, Kocaeli’de ise “resmi belgede sahtecilik” suçunu işledikleri ortaya çıkarıldı. Adana’da tütün kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların, Antalya ve Gaziantep’te ise tefecilik faaliyetlerinde bulundukları kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 748 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirdiği öğrenildi.

Açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, “Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.