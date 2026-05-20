Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 850 polisin katıldığı operasyonda 78 zanlı yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Van Valisi Ozan Balcı, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin “uyuşturucu ticareti” başta olmak üzere çeşitli suçlarla bağlantılı olduklarının tespit edildiğini belirterek, operasyonun kentte kamu düzeni ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.