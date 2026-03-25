TFF 3. Lig 4. Grup'ta küme düşmesi haftalar önce kesinleşen son sıradaki Nazillispor, evinde oynadığı maçta Eskişehir Anadolu'ya 12-0'lık gol rekoruyla mağlup durumdayken sahadan çekilmişti.

İlk yarıyı 11-0 önde kapatan Eskişehir Anadolu 47. dakikada da golü bulunca ev sahibi ekip 58. dakikada oyun alanını terk etmişti.

"GOL ATMA NİYETİMİZ YOKTU"

Karşılaşmanın ardından Eskişehir Anadolu Basın Sözcüsü Oğuzhan Er, yaptığı yazılı açıklamada 6-0'dan sonra teknik direktör talimatıyla tempoyu düşürdüklerini ancak 'gole gitme niyetleri olmasa da kaleye yönelen topların golle sonuçlandığını' ifade etti. Er'in açıklaması şöyle:

"Nazillispor ile oynadığımız karşılaşmaya kontrollü ve nispeten düşük tempoda başlayan takımımız, oyunun ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü net şekilde ortaya koymuştur. İkinci golün 23'üncü dakikada gelmesiyle birlikte oyun tamamen lehimize dönmüştür.

Skorun 6-0'a ulaşmasının ardından teknik direktörümüz Veyis Kanber, oyuncularımızı oyunun temposunu düşürmeleri ve daha kontrollü oynamaları yönünde uyarmıştır. Buna rağmen gelişen pozisyonlarda, oyuncularımızın doğrudan gole gitme niyeti olmasa da kaleye yönelen toplar golle sonuçlanmış ve ilk yarı 11-0'lık skorla tamamlanmıştır. İkinci yarının başında skor 12-0'a gelirken, takımımız bu bölümden sonra tamamen kendi yarı sahasında kalarak oyunu rölantiye almış ve rakip yarı sahaya geçmeden mücadeleyi sürdürmüştür.

Dakika 60 itibarıyla Nazillispor, kendi isteğiyle karşılaşmadan çekilme kararı almış ve mücadele bu şekilde sona ermiştir. Kulübümüz, karşılaşma boyunca sportmenlik çerçevesinde hareket etmiş olup, süreç ilgili kurumlar tarafından değerlendirilecektir."