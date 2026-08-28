A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğinde 27-13 önde bitiren Milli Takım, güçlü oyunuyla soyunma odasına da 55-34 önde gitti.
Rakibine karşı farkı açan A Milli Erkek Basketbol Takımı, maçın üçüncü çeyreğini de 75-47 önde noktaladı. Son çeyrekteki etkili performansıyla Litvanya'yı 94-66 yenen '12 Dev Adam' J Grubu'na galibiyetle başlamış oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, bir sonraki maçında 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak.