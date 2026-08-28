Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Rafael Leao'da son durum netleşti. Portekizli yıldız son kararını verdi.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, Leao, Aston Villa'nın yıllık 7,5 milyon euroluk son maaş teklifinin ardından tercihini İngiliz kulübünden yana kullandı.

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Birmingham temsilcisinin, Milan'ın değerlendirebileceği iki farklı teklif sunacağı belirtildi. İlk seçeneğin, bonuslar dahil 45 milyon euro karşılığında oyuncunun bonservisinin doğrudan alınması olduğu, ikinci seçeneğin ise 8 milyon euroluk kiralama bedeli ve 42 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir formül olduğu aktarıldı.

Geçen sezon Milan forması ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.