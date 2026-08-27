Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’ya artık Galatasaraylı gözüyle bakabiliriz. Başkan Dursun Özbek’in yetki verdiği menajer George Gardi, dün Milan’la pazarlık masasına oturdu. Cimbom pazarlıklara 35 milyon Euro artı bonuslarla başladı. Milano ekibi ise 50 milyon Euro artı 10 milyon Euro bonus istedi.

Ancak Galatasaray, rakamı 45+artı bonus olarak güncelledi. Sarı-kırmızılılar, Milan’ın kadroda düşünmediği Leao ile de 10+2 milyon Euro’ya anlaştı. Pazarlıkların kısa sürede mutlu sonla bitmesi bekleniyor. Ödeme planı gibi detaylarda uzlaşma sağlanmasıyla resmi imzalar atılacak.