Galatasaray'ın transfer çalışmaları sırasında Ermedin Demirovic cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sky Sports Almanya'nın haberine göre, Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılılara transfer olmak istemediğini açıkça belirtti.

Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 5 milyon euro net maaş içeren cömert bir teklif sunduğu belirtildi. Ancak Demirovic'in bu yüksek ücret teklifine rağmen İstanbul'a gelmeye sıcak bakmadığı, kariyerine Stuttgart'ta devam etmek istediği kaydedildi.

Oyuncunun bu kararını sadece Galatasaray yönetimine değil, mevcut kulübü Stuttgart'a da ilettiği ifade edildi. Bu durumun ardından Galatasaray'ın oyuncu cephesindeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

343'ün haberine göre ise Stuttgart'ın Galatasaray'a yanıtı "Demirovic'in değerini yansıtmayan teklifler yapmayın, bizi oyalamayın." oldu.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın da formasını giyen golcünün olumsuz yanıtının ardından sarı-kırmızılıların forvet bölgesi için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.