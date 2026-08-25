Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Ernest Poku ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Sözleşmede yer alacak opsiyon, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek. Poku'nun, yarın İstanbul'a gelmesi planlanıyor. PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 25 milyon euro piyasa değeri bulunan genç futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda ise 21 kez forma giydi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.