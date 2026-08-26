Mostafa Mohamed, Süper Lig'e geri dönmek için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki Mısırlı forvet, Fransa'nın Nantes takımından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye geliyor.

L'Equipe'nin aktardığı bilgiye göre, Konyaspor bu transfer için 1 milyon euro ödedi. Bu rakam, Mohamed'in Galatasaray'dan Nantes'a giderken oluşturduğu maliyetin oldukça altında kaldı.

NANTES'DAN 4 YIL SONRA AYRILIYOR

Mostafa Mohamed, Nantes'ta toplam 4 sezon geçirdi. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 24 maça çıkan golcü, 4 gol atarak katkı sağladı. Bu performansın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı aldı.

Galatasaray ile olan geçmişi de dikkat çekici. Sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten 2020-21 sezonunun devre arasında 1.66 milyon euroya kiraladığı Mohamed'in bonservisini 3.85 milyon euroya almıştı.

Sarı-kırmızılılar, bonservisi aldıktan sonra Mohamed'i Nantes'a kiralamıştı. Fransız ekibi, Mısırlı forveti renklerine bağlamak için toplam 6 milyon euroluk bir paket sunmuştu.