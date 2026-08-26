Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında forvet hattını takviye etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin belirlediği liste doğrultusunda hareket eden yönetim, özellikle santrfor bölgesindeki boşluğu doldurmak için rotayı Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'ya çevirdi.

SATIN ALMA OPSİYONU MASADA

24 yaşındaki Portekizli futbolcu, Dortmund'da Serhou Guirassy ve Maximilian Beier'in gerisinde kalarak üçüncü forvet konumuna düştü. Bu durum, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini artırıyor. Trabzonspor öncelikle kiralama formülünü hedeflese de, Alman kulübünün satın alma şartını da masaya koyduğu belirtiliyor. Böylece şarta bağlı opsiyonlu bir transferin gerçekleşmesi mümkün.

Ön alanda uyguladığı baskı ve bağlantı oyunundaki başarısıyla dikkat çeken Silva, Paul Onuachu'nun arkasında oynayacak ideal bir profil olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavililer, daha önce kurulan temasta kararsız bir tutum sergilediği öne sürülen Silva'yı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Kilit nokta ise oyuncunun kendisinin vereceği karara bağlı.