Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson'un bonservisi için gelen teklifi geri çevirdiği için büyük pişmanlık yaşıyor. İtalyan ekibi Monza'dan gelen 5 milyon euroluk teklif reddedildi. Danimarkalı stoper, sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadro dışı bıraktığı oyuncunun takımdan ayrılığı artık kesin gözüyle bakılıyor. Nelsson'un bu senaryo doğrultusunda kulüpten ayrılması halinde, Galatasaray önemli bir mali zarar yazacak. Deneyimli savunmacıdan herhangi bir bonservis geliri elde edememe riskiyle karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar, bedelsiz gidişin etkilerini hesaplıyor.

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