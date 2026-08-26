Trabzonspor, transfer çalışmalarında hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, hücum hattındaki yükü hafifletmek ve Paul Onuachu'ya destek olacak bir forvet arayışına girdi.

Bu kapsamda Norwich City forması giyen Avustralyalı santrfor Muhammed Toure'nin isim olarak öne çıktığı belirtildi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre teknik heyetin, oyuncu için olumlu bir rapor hazırladığı ve Fatih Tekke'nin de transferi onayladığı öğrenildi.

"FİZİKSEL KALİTESİ VE ATLETİZMİ YÜKSEK"

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, takımın pas bağlantılarını sağlayabilecek, fiziksel kalitesi ve atletizm becerileri yüksek bir forvet istediği biliniyor. Toure'nin bu özellikleriyle teknik heyetin beğenisini kazandığı kaydedildi.

Teknik heyetten gelen olumlu raporu takiben bordo-mavili yönetim harekete geçti. Trabzonspor, Muhammed Toure'yi kadrosuna katmak için Norwich City ile resmi temaslara başladı.

OPSİYONLU KİRALAMA MASADA

Trabzonspor'un transferde ilk aşamada kiralama formülünü tercih ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin kiralama ve opsiyon şartları üzerinden devam ettiği aktarıldı.

Bordo-mavililerin sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi. Ancak bu opsiyonun zorunlu olmayacağı, tarafların bu maddede uzlaşma yoluna gidebileceği kaydedildi.

Paul Onuachu'nun yükünü paylaşacak bir santrfor arayan Trabzonspor yönetimi, Toure'nin bu doğrultudaki gündemdeki isimlerden biri olduğunu doğruladı.