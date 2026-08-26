Fenerbahçe'de 2026-27 sezonu planlarında yer almayan Cengiz Ünder için sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. Karadeniz ekibi Çorum FK, deneyimli futbolcunun maaşının önemli bir kısmını karşılamaya hazır olduğunu belirtti. A Spor'un haberine göre Çorum FK oyuncu kanadıyla görüşmelere başladı. Teknik direktör Uğur Uçar'ın da Cengiz Ünder'i takımda görmeyi çok istediği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi. İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği futbolcu için Çorum FK'nın devreye girmesi dikkat çekti.

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