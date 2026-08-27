Fenerbahçe’de Oosterwolde şoku… Sarı lacivertlilerden Roma'ya imza atması beklenen ve İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu. Roma, ilk muayenelerin ardından Hollandalı savunma oyuncusunun sonuçlarını yeterli bulmadı ve Jayden Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi. İtalyan ekibi, Hollandalı oyuncunun ek sonuçlarının ardından Fenerbahçe ile görüştü ve transfer şartlarının değiştirilmesini istedi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yeni gelişmelerin ardından Jayden Oosterwolde'yi bedelsiz kiralamak istedi. İtalyan ekibinin yeni düşüncesinin, transfer bedeli ve zorunlu satın alma şartı için sözleşmeye ‘gerekli maç sayısında oynama’ maddesi koymak olduğu öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Roma ile Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi konusunda anlaşma sağlayamadı. Hollandalı futbolcunun transferi iptal olurken oyuncunun Türkiye’ye döneceği belirtildi.

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