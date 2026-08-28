F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalmasının ödülü yeni transfer olacak. Kanarya stopere takviye yaptı. Nice forması giyen 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Strasbourg ve Trabzonspor’un da teklifte bulunduğu Ganalı stoper, Fenerbahçe’yi tercih etti ve 4 yıllık anlaşmaya vardı. Türkiye’ye gelmek istemeyen Marcus Rashford için yeni bir girişimde bulunulacak. Ancak öncelik stoper ve orta saha. Eintracht Frankfurt’un orta saha oyuncusu Can Uzun, transfer listesinde yer alıyor.