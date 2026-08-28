Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Ailemize Hoş Geldin Vincent Aboubakar" mesajına yer verildi.

Son olarak Azerbaycan'da Neftçi Bakü forması giyen 34 yaşındaki golcü, bir yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönmüş oldu. Aboubakar, Bodrum FK ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kamerunlu futbolcu Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta forma giymiş, daha sonra Hatayspor'da oynamışti. Beşiktaş'ta 3 farklı dönemde 117 maça çıkan tecrübeli santrfor, 60 gol ve 14 asist kaydetti.

Hatayspor'da ise 28 maçta 8 gol ve 2 asist yapılan Aboubakar'ın kariyerinde Porto, Valenciennes, Al-Nassr ve Lorient formaları da yer alıyor.