Erzurum merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini banka görevlisi, polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları suçlamasıyla 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 25 kişiyi, yaklaşık 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi, polis ve savcı olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, ‘Adınıza faizsiz kredi tanımlandı’ yalanıyla mağdurların cep telefonlarına gelen banka SMS doğrulama kodlarını isteyerek banka hesaplarını ele geçirdikleri, bazı vatandaşların ise bir anlık dalgınlığından faydalanarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kendi hesaplarına para transferi yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşları polis ve savcı olarak arayıp, adlarına sahte altın bozdurulduğunu, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini ve operasyon yapılacağını söyleyerek korku ve panik oluşturdukları, verdikleri IBAN hesaplarına para göndermelerini sağladıkları belirtildi. Hesaplara aktarılan paraların daha sonra kripto hesaplara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 18 Mayıs’ta Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 ekip ve 81 personelin katılımıyla 22 ayrı adrese yapılan baskınlarda 23 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı belirtilen 38 cep telefonu, 5 bilgisayar, 4 laptop ile ‘call center’ olarak kullanıldığı değerlendirilen adreste çok sayıda başkasına ait kimlik kartı, nüfus cüzdanı, kullanıma hazır sim kart ve banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında mağdur sayısının artabileceği belirtildi.