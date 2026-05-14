Bir dönem 160 kilometre uzunluğa ve 50 kilometre genişliğe sahip olan devasa su kütlesi, tarım arazisi açma hırsıyla kurutulmasının ardından 2023 yılında yağan rekor yağışlar ve karların hızla erimesiyle bir kez daha suyla doldu.

BÖLGEDE EKOSİSTEM YENİDEN CANLANDI

Yerli Amerikan kabilesi Tachi Yokutların "Paashi" olarak adlandırdığı ve kutsal kabul ettiği gölün geri dönüşü, bölge ekosisteminde adeta bir mucize yarattı.

Onlarca yıl sonra suların yükselmesiyle birlikte pelikanlar, şahinler ve çok sayıda su kuşu havzaya geri dönerken; sellerle taşınan balıklar ve amfibiler kurumuş toprakta yeniden bir yaşam döngüsü başlattı.

Tachi kabilesi için manevi bir uyanışın simgesi haline gelen bu doğa olayı, bilim dünyasında da "doğanın hafızası" olarak nitelendirilen nadir bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Ancak bu etkileyici geri dönüşün ömrü, bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetler ve tahliye çalışmaları nedeniyle kısa sürecek gibi görünüyor. Uzmanlar, bir zamanlar 500 kilometrelik bir alanı besleyen gölün şu an sadece 2 bin 600 dönümlük bir sahaya gerilediğini ve hızla kurumaya devam ettiğini belirtiyor.

Mühendislik çalışmalarıyla suyun kontrollü bir şekilde boşaltılması, Tulare Gölü'nün kaçınılmaz bir sonla yeniden tarihin tozlu sayfalarına gömüleceğine işaret ediyor.