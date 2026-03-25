Aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının da bulunduğu 15 bölge barosu, gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. "Gazetecilik suç değildir" başlığıyla yayımlanan metinde, söz konusu tutuklamaların basın ve ifade özgürlüğü açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edildi. Açıklama şu şekilde:

"TOPLUMUN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMA HAKKINI DA DOĞRUDAN HEDEF ALMAKTA"

"Gazeteci Alican Uludağ'ın 20 Şubat'ta, gazeteci İsmail Arı'nın ise 23 Mart'ta tutuklanması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece kaygı verici bir tabloyu ortaya koymaktadır. Gazetecilik faaliyeti; kamuoyunu bilgilendirme, denetim ve hakikati ortaya çıkarma işleviyle demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Haber yapma, araştırma ve eleştiri faaliyetlerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması, yalnızca gazetecileri değil, toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını da doğrudan hedef almaktadır.

Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu özgürlükler, özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda yapılan haber ve eleştiriler bakımından daha geniş bir koruma alanına sahiptir. Buna rağmen gazetecilerin tutuklama tedbiriyle özgürlüklerinden yoksun bırakılması, ölçülülük ve son çare olma ilkelerine aykırıdır. Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiri olup, bir cezalandırma aracına dönüştürülemez. Gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesi, hukuk devleti ilkesini zedelediği gibi, demokratik toplum düzenine de ağır zarar vermektedir.

"GAZETECİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİN GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı hakkında verilen tutuklama kararları, basın özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratmakta; kamusal denetim mekanizmalarını zayıflatmakta ve toplumun haber alma hakkını ihlal etmektedir. Bölge baroları olarak; gazetecilik faaliyetinin suç kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik bu tür müdahalelere derhal son verilmesini, tutuklama tedbirinin istisnai niteliğine uygun hareket edilmesini ve gazetecilerin özgürlüklerinin güvence altına alınmasını talep ediyoruz"

İmzacı barolar şu şekilde:

Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Iğdır Barosu, Kars Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Van Barosu.