İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir grup genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gençler gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Sosyalist Kaldıraç grubu olarak bilinen gençlerin açtığı pankartta "Geleceğin cesaretin kadar olacak! 1 Mayıs'ta Taksim'de" ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'DA 350 GÖZALTI

DHA'nın aktardığına göre,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde izinsiz gösterilerde 350 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Taksim Meydanı için alınan yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA'larla kapatan polisin engeliyle karşılaşıyor.

