Serie A'da 2011'de küme düşmesi kesinleşen Bari'de oynayan Andrea Massiello, Lecce derbisinde kendi kalesine gol atarak rakibinin ligde tutunmasına yardımcı olmuştu. Ardından mahkemede bu golü 50 bin ila 300 bin euro arası bir para karşılığında attığını itiraf etmişti.

2012'DE TUTUKLANDI FUTBOL HAYATI KARARDI

İtalya'da 'calcioscommesse' (bahis skandalı) kapsamında 2012'de tutuklanan Masiello, şartlı tahliye edildiği 22 ay hapis cezasına çarptırılırken; 26 ay futboldan men edilmişti. Cezasını tamamlayan stoper, Atalanta ile yeniden sahalara döndü.

2022'de FC Südtirol'a transfer olan Masiello, 2011'deki skandalın ardından taraftarın en sevmediği futbolcular listesinin başına yazdığı Bari'ye karşı hiç oynamadı. Hatta sözleşmesinde eski takımına karşı oynamayacağına dair özel bir madde dahi yer aldı.

Ancak bu sezon Serie B'de mücadele eden Südtirol, Serie C'ye düşmemek adına oynayacağı play-out maçında Bari ile eşleşti.

Taraftar tepkisi nedeniyle Bari'ye karşı oynamaktan çekinen Masiello, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıklayıp kariyerini noktaladığını duyurdu.