Avrupa ECMWF, Amerikan NOAA ve Avustralya BOM merkezleri tarafından yayımlanan ortak veriler, okyanus yüzey sıcaklıklarının Ocak ayından bu yana hızla yükseldiğini belgeledi. Batı Pasifik’ten doğuya doğru ilerleyen güçlü Kelvin dalgaları, sıcaklık anomalisini şimdiden kritik eşik olan +2°C’nin üzerine çıkardı. Meteorologlar, sürecin bu hızla devam etmesi halinde 2026 sonbaharında sıcaklık farkının +4,5°C’ye ulaşabileceğini öngörüyor.

KÜRESEL HAVA SİSTEMLERİNDE SERT DEĞİŞİMLER KAPIDA

Okyanus sularındaki bu devasa ısınma, 2026 yazından itibaren kıtasal ölçekte hava olaylarını doğrudan etkileyecek. Kuzey Amerika’nın batı eyaletlerinde aşırı sıcaklar, güney bölgelerinde ise anormal yağışlar beklenirken; Avrupa için kuraklık senaryoları öne çıkıyor. Orta Avrupa ve Britanya Adaları’nda oluşacak güçlü yüksek basınç alanlarının, 2026 yazında şiddetli sıcak hava dalgalarına ve su kaynaklarında azalmaya yol açacağı tahmin ediliyor.

ZİRVE NOKTASI 2026-2027 KIŞINDA YAŞANACAK

İklim modelleri, son bir buçuk yüzyılın en güçlüsü olması beklenen bu anomalinin en şiddetli etkilerini 2026 sonbaharı ile 2027 kış aylarında göstereceğini işaret ediyor. Kuzey Pasifik’te derin siklonlar ve Kanada üzerinde kalıcı antisiklonlar oluşturan bu döngü, küresel tarım ve enerji sektörleri üzerinde baskı yaratacak. Avrupa'nın batı ve güney kesimlerinde ise kış aylarının normalin çok üzerinde yağışlı geçeceği öngörülüyor.

SON 150 YILIN EN GÜÇLÜ ISI TRANSFERİ

Yapılan ölçümler, mevcut sürecin 1997 ve 2015 yıllarında yaşanan "Süper El Niño" dönemlerindeki seviyelere şimdiden ulaştığını kanıtladı. Uzmanlar, tropikal Pasifik’in batı kısmının önceki tüm rekor yıllardan daha sıcak olduğunu, bunun da atmosferik tepkiyi daha da güçlendireceğini bildirdi. 1877’den bu yana kaydedilen en şiddetli doğa olayı olmaya aday bu gelişme, küresel iklim krizi bağlamında yakından takip ediliyor.