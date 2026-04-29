Pearl River (İnci Nehri) üzerinde yükselen köprü, iki katlı yapısıyla toplam 16 şeritli trafik kapasitesine sahip olacak. Bu özelliğiyle aynı anda iki otoyolun yükünü taşıyabilecek şekilde tasarlanan yapı, dünyada benzeri az görülen projeler arasında yer alıyor.

Projenin en dikkat çeken unsurlarından biri de boyutları. Köprünün ana açıklığı yaklaşık 2.180 metre olarak planlanırken, kule yüksekliği ise 342 metreye ulaşıyor. Bu ölçüler, yapıyı sadece Çin’de değil, dünya genelinde en iddialı köprü projelerinden biri haline getiriyor.

5 REKOR BİRDEN KIRILDI

Henüz tamamlanmadan bile proje birçok rekoru eline geçirmiş durumda. Çift katlı asma köprüler arasında:

-En uzun açıklık

-En yüksek kule

-En fazla şerit sayısı

-En büyük kablo sistemi

-En geniş taşıma kapasitesi

gibi alanlarda dünya rekorlarına ulaşıldığı belirtiliyor.

DEV PROJENİN AMACI

Köprü, Çin’in 'Greater Bay Area' (Büyük Körfez Bölgesi) olarak adlandırılan dev ekonomik planının önemli parçalarından biri. Bu bölge; Hong Kong, Macau ve Guangdong’daki büyük şehirleri kapsayan dev bir üretim ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor.

Tamamlandığında köprü, Guangzhou ile Dongguan arasındaki ulaşım süresini ciddi şekilde kısaltacak ve bölgede ekonomik hareketliliği artıracak.

TAMAMLANMA TARİHİ BELLİ OLDU

Projede kulelerin tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına geçildi. Köprünün 2028–2029 yılları arasında tamamlanması planlanıyor.

Uzmanlara göre bu proje, sadece bir ulaşım yatırımı değil; aynı zamanda Çin’in mega yapı projelerindeki teknik gücünü ve mühendislik kapasitesini ortaya koyan en önemli örneklerden biri olarak görülüyor.