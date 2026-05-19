Brezilya merkezli küresel gıda devi JBS, ülkenin güneyindeki Serra de Santa Catarina bölgesinde yer alan ve sadece 2 bin 600 kişinin yaşadığı küçük Capão Alto şehrine 75 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 14,5 milyon dolar) değerinde devasa bir kümes hayvancılığı tesisi kuracağını açıkladı.

"Granja 7 de Setembro" adı verilen ve SC-390 karayolu üzerinde inşa edilecek olan bu modern tesis, 22 bin metrekarelik devasa kümes alanıyla aynı anda 230 bin damızlık tavuğa ev sahipliği yapacak.

YILDA 48 MİLYON YUMARTA ÜRETECEKLER

Lojistik açıdan stratejik konumu nedeniyle seçilen bu küçük şehirde hayata geçirilecek proje, tam kapasiteye ulaştığında yılda 48 milyon, yani dakikada ortalama 91 adet yumurta üretecek.

Tesiste üretilen yumurtalar, marketlerde satılan sofralık yumurtalardan farklı olarak, JBS'nin küresel tavuk eti zincirinin ilk halkasını oluşturacak ve civciv üretimi için kuluçkahanelere gönderilecek.

Buradan yetişen tavuklar ise şirketin dünya genelindeki 250'den fazla işleme tesisine dağıtılarak 180'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Advanced otomasyon ve hassas sağlık yönetim sistemleriyle donatılacak olan bu tesis, yerel hammaddeye kolay erişim ve gelecekteki büyüme potansiyeli düşünülerek planlandı.