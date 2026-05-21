Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçında yaşananlar şike tartışmalarını beraberinde getirmişti. Şırnak ekibinin başkanı, takım 70. dakikada 4-1 öndeyken kulübeye gelerek teknik heyetle konuştu. Bu konuşmanın ardından Kurtalan, son 20 dakikada 4 gol atarak maçı çevirdi. Şırnak Petrolsporlu oyuncular ise sosyal medyada isyan etmişti.

KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Amatör Futbol Disiplin Kurulu müsabakaya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-c maddesi uyarınca Kurtalan Spor’un hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Kurul ayrıca, galibiyet halinde verilen puanın iki katı olan 6 puanın mevcut puanından silinmesine hükmetti. Bunun yanı sıra Futbol Disiplin Talimatı’nın 56/1-b maddesi gereğince kulübün bir alt lige düşürülmesine karar verildi.

TFF'den yayınlanan genelge şu şekilde:

Kurtalan Spor hakkında, 03.05.2026 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Kurtalan Spor – Şırnak Petrol Spor Kulübü müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı madde 24/1-c uyarınca hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte galibiyet halinde verilen puanın 2 katı olan mevcut puanlarından -6- puan silinmesine, ayrıca Futbol Disiplin Talimatı madde 56/1-b uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verilmiştir.

Şırnak Petrol Spor Kulübü hakkında, 03.05.2026 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Kurtalan Spor – Şırnak Petrol Spor Kulübü müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı madde 24/1-c uyarınca hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte galibiyet halinde verilen puanın 2 katı olan mevcut puanlarından -6- puan silinmesine, ayrıca Futbol Disiplin Talimatı madde 56/1-b uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verilmiştir.