Arkeoloji dünyası, Güneydoğu Asya’dan gelen büyüleyici bir keşifle sarsıldı. Tayland’da Demir Çağı’na ait antik bir mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarında, bir iskeletin yanında yaklaşık 2000 yıllık iki adet altın yüzük gün yüzüne çıkarıldı. Yüzüklerden birinin üzerinde eski bir Hint yazısıyla kazınmış gizemli bir gravür bulunması, antik dünyadaki astroloji inançlarına ve uluslararası ticarete dair ezber bozan ipuçları sunuyor.

Keşif bir pirinç tarlasında başladı

Bangkok’un yaklaşık 130 kilometre güneybatısında yer alan Phetchaburi eyaletindeki Don Yai Thong arkeolojik alanı, aslında yerel halkın bu yıl bir pirinç tarlasında bronz davul parçaları bulmasıyla tesadüfen keşfedilmişti. Bölgede Şubat ayından bu yana titizlikle yürütülen kazılarda, günümüzden 1500 ila 2500 yıl öncesini kapsayan Demir Çağı yaşamına dair muazzam bulgulara ulaşıldı.

Associated Press (AP) ve Bangkok Post’un aktardığı bilgilere göre, alanda şu ana kadar yarım düzineden fazla insan iskeleti ortaya çıkarıldı. İskeletlerin tamamının belirli bir cenaze ritüeline göre, yüzleri kuzeydoğuya dönük şekilde ve başlarının üzerine bronz birer obje yerleştirilerek gömüldüğü tespit edildi. Mezarlardan çıkan altın takılar, bronz ve seramik eşyalar, bu alanın o dönem toplumunun en üst düzey ve yüksek rütbeli üyelerine ait bir asiller mezarlığı olduğunu kanıtlıyor.

Yüzükteki gizemli yazı: "Pushya tarafından korunan"

Mezarlıkta bulunan iki altın yüzükten biri sade bir tasarıma sahipken, asıl büyük fırtınayı üzerinde yazı bulunan diğer yüzük kopardı. Yüzüğün üzerine, kökeni Aramiceye dayanan ve Güney/Güneydoğu Asya dillerinin (Tayca, Khmerce ve birçok Hint dili dahil) atası kabul edilen antik Brahmi yazısı işlenmişti. M.Ö. 3. yüzyılda İmparator Aşoka döneminde tarihsel duyuruları kayalara ve sütunlara kazımak için kullanılan bu yazı sistemi, bu kez bir yüzük üzerinde karşımıza çıktı.

Uzmanların yaptığı ilk epigrafi analizlerine göre yüzükte, antik dilde "pusarakhitasa" ifadesi okunuyor. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise "Pushya tarafından korunan" anlamına geliyor. Tayland hükümetine bağlı Güzel Sanatlar Dairesi, "Pushya" kelimesinin Hint veya Vedik astrolojisindeki en "uğurlu ve hayırlı" burç işaretlerinden birine atıfta bulunduğunu duyurdu.

Antik Çağın tüccar sınıfına mı aitti?

Tarihçiler ve arkeologlar, bu yüzüklerin antik dönemdeki sahibinin kim olabileceğine dair ilk hipotezlerini de paylaştı. Yüzüklerin, Hindu Hindistan'ındaki geleneksel dört sosyal sınıftan üçüncüsü olan ve tüccarlar, esnaflar ile çiftçilerden oluşan "Vaishya" sınıfına mensup bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor.

Bu durum, 2000 yıl önce Hindistan ile Tayland arasında çok güçlü bir deniz ticareti ve kültürel bağ olduğunu, varlıklı Hintli tüccarların Tayland'da yaşadığını veya burada defnedildiğini gösteriyor.

Sırrı çözmek için Amerika'ya gönderilecek

Arkeoloji ekipleri, Don Yai Thong alanının tam konumunu ve mimarisini belgelemek için bölgenin 3 boyutlu taramasını yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca mezarlıktan elde edilen kömür ve organik kalıntı örnekleri, kesin yaş tespiti yapılabilmesi amacıyla karbon tarihlendirme analizleri için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki laboratuvarlara gönderilecek.