9 yıl sonra ilk idam!

Tayland'da 17 yaşındaki bir genci, cep telefonunu vermediği için 24 kez bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki suçlu, zehirli iğneyle idam edildi. Ülkede en son idam cezası 2009'da infaz edilmişti.

Tayland’da 9 yıldan sonra ilk kez bir kişinin idam cezası infaz edildi.

Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 2012’de 17 yaşındaki bir genci cep telefonunu vermediği için 24 kez bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki Theerasak Longji’nin zehirli iğneyle idam edildiği kaydedildi.

Ülkede 2009’dan bu yana ilk kez bir kişinin idam cezası hükmünün yerine getirildiği belirtilen açıklamada, Theerasak’a verilen idam cezasının diğer suçlulara ders olması amacıyla infaz edildiği kaydedildi.

Ceza İnfaz Kurumuna göre, Tayland’da 1930’dan bu yana 326 kişi idam edildi. (AA)