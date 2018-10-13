AB Komisyon Başkanı adayından skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in görev süresi önümüzdeki yıl doluyor. Juncker'den boşalacak koltuğa aday olan Alman politikacı Manfred Weber skandal açıklamalarda bulundu. Weber, "AB'nin kapısını Türkiye'ye tamamen kapatacağını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) lideri olan Weber, “Türkiye, hiçbir zaman AB’ye üye olamaz” dedi.

Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye’nin AB üyeliği konusunun üzerine bir “kırmızı çizgi çekmek istediğini” vurguladı.

Böyle bir karar alabilir mi?

BBC’nin aktardığına göre resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor.

Ancak Weber, “Komisyona başkanlık edersem, Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var” diye konuştu.

Alman politikacı, İngiltere’nin AB’den çıkış süreci (Brexit) konusunda da karamsar olduğunu dile getirdi.