ABD: FBI ekibini İstanbul’a gönderebiliriz

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence kayıp gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Pence, "Suudi Arabistan isterse FBI ekibi yollayabiliriz" ifadelerini kullandı.

2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve ardından ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili ABD’den çarpıcı bir açıklama geldi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, katıldığı bir radyo programındaki soru üzerine ABD’nin konuyla ilgili her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Pence, “ABD’nin her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Gerekirse FBI ekibini yollayabiliriz” dedi.



Dinlemelere takılmış

Washington Post gazetesi bugün yer verdiği bir haberinde, ABD istihbaratının yaptığı dinlemelerde, Suudilerin daha önce Kaşıkçı’yı yakalamak için plan yaptığını tespit ettiğini ileri sürdü.

Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmeyi planladıkları belirtildi.

Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin Kaşıkçı'yı konu hakkına bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor.

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