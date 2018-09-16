Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD FKÖ Komisyon Başkanı Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmelerini istediği öğrenildi.

android-time 22:02 16 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD FKÖ Komisyon Başkanı Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmesini istedi
ABD'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmelerini istediği öğrenildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut ABD'li makamların ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmesini istediğini duyurdu. Zumlut yaptığı açıklamada, “ABD makamlar, vizelerimiz 2022’ye kadar devam etmesine rağmen, ailemin ve benim ikamet vizelerini iptal etti ve ABD’yi derhal terk etmemizi istedi” dedi. Zumlut, bu eylemi, yüzyılın anlaşmasının reddetmesinin ardından Filistin liderliğine karşı düzenlenen saldırılarının bir parçası olarak yorumladı.

İLGİLİ HABERABD, Filistinlilere yaptığı son yardımları tamamen durdurduABD, Filistinlilere yaptığı son yardımları tamamen durdurdu

Öte yandan, ABD, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki ofisini geçen hafta kapatma kararı da almıştı. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar