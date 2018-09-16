ABD FKÖ Komisyon Başkanı Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmesini istedi

ABD'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut ve ailesinden ülkeyi terk etmelerini istediği öğrenildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut ABD'li makamların ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmesini istediğini duyurdu. Zumlut yaptığı açıklamada, “ABD makamlar, vizelerimiz 2022’ye kadar devam etmesine rağmen, ailemin ve benim ikamet vizelerini iptal etti ve ABD’yi derhal terk etmemizi istedi” dedi. Zumlut, bu eylemi, yüzyılın anlaşmasının reddetmesinin ardından Filistin liderliğine karşı düzenlenen saldırılarının bir parçası olarak yorumladı.

İLGİLİ HABER ABD, Filistinlilere yaptığı son yardımları tamamen durdurdu

Öte yandan, ABD, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Washington’daki ofisini geçen hafta kapatma kararı da almıştı. İHA