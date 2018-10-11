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ABD tüm F-35 uçuşlarını askıya aldı

Geçen hafta Güney Carolina eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağının düşmesinden sonra ABD ve uluslararası ortaklara ait tüm F-35 uçaklarının uçuşu askıya alındı.

android-time 19:56 11 Ekim 2018
Haberler Dünya
ABD tüm F-35 uçuşlarını askıya aldı
Geçen hafta Güney Carolina eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağının düşmesinden sonra ABD ve uluslararası ortaklara ait tüm F-35 uçaklarının uçuşu askıya alındı.

Müşterek Taaruz Programı Sözcüsü Joe Dellavedova yaptığı açıklamada, “Tüm F-35 uçaklarının yakıt borularında yapılan inceleme devam ederken, ABD Kuvvetleri ve uluslararası ortaklar geçici olarak F-35 uçuşlarını askıya aldı.” ifadelerini kullandı. Dellavedova, uçuşların durdurulması kararının, 28 Eylül’de Güney Carolina Beaufort yakınlarında düşen F-35B uçağının devam eden incelemesinde elde edilen ilk bulgulardan yola çıkılarak verildiğini kaydetti. Müşterek Taaruz Programı Sözcüsü Dellavedova, “Sorunlu yakıt borularının takılı olduğu uçakların o parçası değiştirilecek. Yakıt boruları sorunsuz olan uçaklar ise uçuşlara geri dönecek. İncelemelerin önümüzdeki 24-48 saat içinde tamamlanması bekleniyor.” bilgisini aktardı.

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BİRÇOK ARIZASI VAR

28 Eylül’de Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadelerine ait Beaufort Hava Üssü’nden kalkan bir F-35B uçağı, üsse 8 kilometre mesafede düşmüştü. Bu kaza F-35 uçaklarının ilk kazası olduğu belirtilirken dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna dikkat çekiliyor.

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Ekim 2016’da yine aynı üsten havalanan bir F-35B’nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı geçen ay ilk kez Afganistan’da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı. AA

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