ABD yaptırımları sonrası İran’dan ilk tepki!

Pompeo ve Mnuchin'in İran'a tam teşekkülü ama muafiyetli yaptırım açıklamasının ardından, Reuters'in görüşünü aldığı İranlı bir üst düzey yetkili, bu yüzden bir endişelerinin bulunmadığı mesajını verdi.

Reuters’in görüşünü aldığı İranlı üst düzey yetkili, yeniden yürürlüğe giren Amerikan yaptırımlarının kendilerini endişelendirmediğini ve politikalarını değiştirmelerine yönelik baskılara boyun eğmeyeceklerini duyurdu. İLGİLİ HABER ABD'den yaptırım açıklaması

“ENDİŞELİ DEĞİLİZ” Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İranlı yetkili şunları söyledi: “Bu yaptırımlar yeni değil… Biz Amerika’nın yaptırımlarına aşinayız. Bu yüzünden endişeli değiliz ve baskıya da boyun eğmeyeceğiz.”

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.