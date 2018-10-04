ABD yolcu uçağı Sydney’e acil iniş yaptı

ABD'nin Los Angeles kentinden geldiği Avustralya'nın Sydney şehri semalarında yakıt seviyesi düşen UA839 sefer sayılı United Airlines uçağı, acil durum uyarısının ardından güvenli bir şekilde indi.

Avustralya Hava Servisinden yapılan açıklamaya göre, Los Angeles’tan 15 saat 5 dakikalık uçuşun ardından Sydney’e ulaşan United Airlines uçağında yakıt seviyesinin düşmesi üzerine pilot acil durum uyarısında bulundu. Uyarı üzerine havalimanı çevresinde yolları trafiğe kapatan Yeni Güney Galler Eyalet Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleriyle “tam acil durum” konumunageçerek önlem aldı. Daha sonra, taşıdığı 239 kişiyle alçalmaya başlayan 787-900 Dreamliner, güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Pilot prosedürü uyguladı

Avustralya Hava Servisinin açıklamasında, iniş sırasında hiç kimsenin risk altında olmadığı ve pilotun yakıtın azaldığını bildirmesinin prosedür gereği olduğu vurgulandı. Yakıt azlığı nedeniyle acil durum çağrısının “sıra dışı” bir durum olmadığı kaydedilen açıklamada, uyarının “hiç yakıt kalmadığı” anlamına gelmediği

belirtildi.

Öte yandan, acil inişle ilgili araştırmanın Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından yapılacağı ifade edildi. AA