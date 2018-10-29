Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Riverside şehrinde bulunan bir eğlence yerine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

android-time 16:12 29 Ekim 2018
Haberler Dünya
ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: 7 yaralı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Riverside şehrinde bulunan bir eğlence yerine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Sevilla adlı bir gece kulübünde, insanların eğlendiği sırada ateş açıldı. En az 7 kişinin vurulduğu saldırıda, bu kişilerin sağlık durumu, şüphelilerin kimliği ve olayın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Cadılar Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan “İlk Temizlik” adlı bir parti sırasında gerçekleşen saldırı sonrası yerel polisin “kasten adam öldürmeye teşebbüs” kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.  Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga geçen cumartesi yapılan silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, 4’ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 17:2029.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar