Son dakika: ABD’nin skandal yaptırım kararını dünya böyle okudu

ABD ile Türkiye arasında bir süredir devam eden siyasi gerilim dün ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı uygulamasıyla çok dik bir uçurumun kıyısına geldi. Son dakika gelişmeleri doları 5 TL bandına çıkarırken, dünya basını yaşananları okuyucularına durumu kapsamlı bir şekilde aktardı. İşte dünya basınından skandal karara yorumlar...

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ABD tarafından yaptırım uygulama kararı uluslararası basında geniş yer buldu.

Washington Post

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gelişmeye geniş yer ayırdı. Haberi ajanslardan ve kendi muhabir ve kaynaklarından derleyen Washington Post, “ABD, tutuklu rahip için yaptırım kararı aldı” başlığını kullanırken Trump’ın Brunson’ı sık sık savunduğu ve Ankara’nın tutumu hatırlatıldı.

New York Times

New York Times, ABD ve Türkiye’den tepkilere geniş yer ayırdığı haberde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tweetlerine ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye tepkisine yer verdi.

Fox News

ABD Başkanı Trump’a yakın duruşuyla bilinen TV kanalı Fox News, “Trump yönetimi ABD’li rahip için Türk yetkililere yaptırım kararı aldı” başlığını kullandı. Trump’ın yardımcısı Mike Pence’in geçen hafta ev hapsine gönderilmesinin ardından, “Yeterli değil” dediğini hatırlattı.

Daily Express

Yaklaşık 500.000 tirajı olan İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, iki ülke arasında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir başlık attı. Gazete, “Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor” başlığını attı. Gazete daha önce de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde benzer bir başlık atmış fakat iki ülke bu olaydan kısa bir süre sonra ilişkilerini normalleştirmişti.

Süddeutsche Zeitung & Die Welt

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung yaşanan gelişmeyi, “ABD ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanıyor” başlığıyla paylaştı. Almanya’nın sol tandanslı gazetelerinden Die Welt de gelişmeye geniş yer ayırdı

Le Figaro

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Figaro, “Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li rahip için Washington iki Türk bakana yaptırım kararı aldı” başlığını attı.

Le Point

Fransız Le Point, “Türkiye yaptırımların ardından ABD’yi tehdit etti” başlığını atarken yaşanan gelişmeye geniş yer ayırdı.

Haaretz

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz gelişmeyi, “ABD, Türk bakanlara, tutuklu ABD’li rahip için yaptırım uygulama kararı aldı” başlığıyla duyurdu