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Afganistan’da seçim ofisine intihar saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

android-time 17:01 9 Ekim 2018
Haberler Dünya
Afganistan’da seçim ofisine intihar saldırısı: 8 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisinde düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, milletvekili adayı Muhammed Saleh Açikzey’in seçim ofisine girip patlattığını belirtti.

Saldırıda milletvekili adayı Açikzey ile 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Açikzey, 11 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırının gerçekleştiği yerde, gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

Ülkede, 20 Ekim Cumartesi günü milletvekilliği seçimi yapılacak.

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