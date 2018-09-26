Alay konusu oldu, herkes ona güldü: Bunu beklemiyordum

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada ilginç görüntüler oluştu. Trump, adeta ABD senatosunda konuşur gibi, "Benim yönetimim altında ABD tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti” deyince salonda bulunan dünya liderleri duruma anlam veremeyerek buna gülerek tepki verdi.

ABD’nin New York kentinde devam eden BM Genel Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşma yaptığı dakikalarda sıra dışı anlara sahne oldu.

Başkan Trump Genel Kurula hitap ederken ilginç bir çıkış yaptı. Trump’ın “Benim yönetimim altında ABD, tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti” sözü üzerine dünya liderleri yüksek sesle gülmeye başladı.

Trump ise bu duruma şaşırarak, “Bu tepkinizi beklemiyordum” diyerek konuşmasına devam edebilmek için yükselen kahkahaların sona ermesini bekledi.

Trump konuşmasının devamında, “ABD’nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülkedir. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyaslayın. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur” ifadelerini kullandı.