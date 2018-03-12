Aldatıldığını öğrendi, gelinliği ateşe verdi

ABD'de kendisini aldatan kocasından boşanan bir kadın, ayrılığı kutlamak için gelinliğini ateşe verdi.

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan Kristy Scott, 16 yıllık eşinin kendisini aldattığını sosyal medya sayesinde öğrendi. Eşine boşanma davası açan 34 yaşındaki kadın, zorlu bir sürecin ardından Ocak ayında kocasından boşandı. İhanet eden kocasından ayrılmasını kutlayan Scott, yeni hayatına başlamak için ilginç bir yol seçti. 16 yıl önce giydiği gelinliği önce sprey boyalarla boyayan Scott, ardından benzin dökerek ateşe verdi. O anları saniye saniye görüntülenen Scott, “Gelinliği yakmak, kötü günlerin bittiğine inanmamı sağladı. Kendimi çok iyi hissettim. Artık hayatıma devam edebilirim” dedi.