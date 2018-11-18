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Almanya’da papaz kiliseden 120 bin avro çaldığını itiraf etti

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde yer alan Ballenstadt kentindeki bir kilisede görevli papaz, kilisenin kasasından 120 bin avro çaldı.

android-time 20:38
Haberler Dünya
Almanya’da papaz kiliseden 120 bin avro çaldığını itiraf etti
Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde yer alan Ballenstadt kentindeki bir kilisede görevli papaz, kilisenin kasasından 120 bin avro çaldı.

Magdeburg Piskoposluğundan yapılan açıklamaya göre, Aziz Elizabet (St. Elisabeth) Katolik Kilisesinde görevli Bernard Gawlytta adlı papaz, polise giderek kilise kasasından 120 bin avro çaldığını itiraf etti. Gawlytta, internet dolandırıcılarının tuzağına düştüğü için bu suçu işlemek “zorunda kaldığını” ileri sürdü.

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KİLİSE DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Magdeburg Piskoposu Gerhard Feige, papazın görevden uzaklaştırıldığını aktararak, ”Hiç kimse kilisenin parasını amacı dışında kullanamaz” ifadesini kullandı. Papaz Gawlytta hakkında hem adli hem de kilise içinde soruşturma başlatıldığı kaydedildi. AA

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