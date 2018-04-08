Almanya’daki saldırıda ‘Terör’ bağlantısı bulunamadı

Almanya'nın Münster şehrinde yaşanan araçlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine Münster şehrinde meydana gelen araçlı saldırı sonrasında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ve eyalet Başbakanı Armin Laschet şehri ziyaret ederek, olayın yaşandığı alana çiçek bıraktı ve şehrin taziye defterini imzaladı. Ziyaret esnasında açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayda terör bağlantısı olmadığını ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ise yaptığı konuşmada güvenlik önlemlerinin arttırılması vurgusu yaptı. Laschet, “İnsanlar kafelerde otururken mutlak güvenlik elde edilemez. Aynı zamanda hayatımızı güvenlik önlemleri ile kısıtlayamayız. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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Saldırı sonrasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakanı Binali Yıldırım saldırıyı kınadı ve taziye mesajı yayınladı.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, Münster şehrindeki saldırı sonrası taziye mesajı yayınladı. Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

“Almanya'nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya’ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.

Olaydan sonra intihar eden saldırganın, 1 Mayıs 1969’da Sauerland’daki Olsberg’de doğan ve Münster yakınında yaşayan Jens R. isimli bir Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırıda, 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş ve 6’sı ağır 20 kişi de yaralanmıştı.

İHA