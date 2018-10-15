Arızalı F-35 jetleriyle ilgili İsrail’den açıklama yapıldı

Projesine Türkiye dahil birçok ülkenin ortak olduğu, geçtiğimiz günlerde arızalanan ve ikinci bir emre kadar uçuşu yasaklanan F-35 uçaklarıyla ilgili İsrail'den önemli bir açıklama geldi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD’den gelen inceleme heyetinin yakıt dolum sisteminde tespit ettiği arızanın düzeltildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca uçakların İsrail’e ait olduğu söylenirken F-35 jetlerinin operasyona hazır bir şekilde yerde beklediği duyuruldu. PENTAGON PARÇA DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURMUŞTU Daha öncesinde Pentagon, savaş jetlerinin arızalı olduğu belirtilen mekanizma tüplerinin kontrol edileceği ve gerekli görüldüğünde parça değişikliği yapılacağını belirtmişti. İLGİLİ HABER ABD ve İsrail F-35 uçuşlarını askıya aldı NE OLMUŞTU? ABD Deniz Piyadeleri’ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül’de Güney Karolayna’daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu. Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu. Reuters

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