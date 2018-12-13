Aspiratörde sıkışan hırsız 2 gün sonra böyle bulundu

ABD'nin California eyaletinde, boş bir Çin lokantasının aspiratör bacasına sıkışan bir hırsız iki gün sonra kurtarıldı.

San Lorenzo polis ve itfaiye ekiplerinin, yandaki binadan inleme sesi geldiğini söyleyen bir kişinin ihbarıyla olay yerine gittiği belirtildi.

Sesin nereden geldiğini anlayamayan itfaiye görevlileri, lokantanın kapısı kilitli olduğu için çatıya çıktı. Bacanın içine sıkışmış halde bulunan, tüm vücudu yağla kaplı kişi bir saatlik bir çabayla yukarı kurtarıldı.

Adı açıklanmayan adamın, binaya hırsızlık için girmeye çalışmış olabileceği öne sürülüyor.

Vücudu susuz kalan adamın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alameda Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 48 saat boyunca bacada mahsur kalan adam için “Bir gün daha geçseydi, kurtaramayabilirdik” denildi.