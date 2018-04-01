Avrupa’da sıcak saatler… Bayraklar indi, diplomatlar uçakla döndü

İngiltere ile Rusya arasında başlayan ve kısa sürede Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD'ye de sıçrayan casus krizinde bugün sıcak gelişme yaşandı. Rusya'nın sınır dışı edilen diplomatları bugün özel uçakla Rusya'ya döndü. Öte yandan dün gece ABD'nin Rusya'da görevli diplomatları büyükelçilik binasından bayrakları topladı.

2018’de Soğuk Savaş’ın seslerini duyuran casus krizi büyüyor. İngiltere ile Rusya arasında başlayan casus krizi, diğer ülkelerin devreye girmesiyle büyümüş ve yaklaşık 20 ülkenin dahil olduğu bir gerilime sebep olmuştu.

Eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yulia’nın Moskova tarafından zehirlendiği iddiasıyla başlayan tartışma, Rusya ve İngiltere’nin diplomatlarını sınır dışı etmesiyle devam etmiş, bu gelişmenin ardından aralarında Almanya, ABD, Fransa, Çekya ve Ukrayna’nın da bulunduğu birçok ülke Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararı almıştı.

Bu gelişmenin ardından Rusya önce aynı şekilde yanıt vereceklerini duyurmuş ve Cuma günü Rusya da yaklaşık 20 ülkenin Rusya’da bulunan diplomatlarını sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Bugün ise krizde yeni bir gelişme yaşandı. 23 İngiliz diplomatı sınır dışı eden Rusya’nın ABD’den sınır dışı edilen diplomatları ve aileleri bugün Rusya’ya geldi. Rus uçağı Ilyushin II-96 ile Moskova’ya inen diplomatlar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rus diplomatlar Moskova’nın dışındaki Vnukovo Havalimanı’na inerken, dün de ABD’nin Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan diplomatları toparlanmaya başladı. Dün gece saatlerinde St. Petersburg’taki ABD’li diplomatlar ABD bayraklarını balkonlardan toplarken görüntülendi. Rusya tarafından boşaltılma kararı çıkarılan büyükelçilik binasının bugün tamamen kapanması bekleniyor.