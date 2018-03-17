Ayrılığın şifresi çözüldü… En çok o dönemde…

Uzmanlar, bahar ve yaz aylarında daha çok serotonin hormonuyla dolan insanların, sevgililerinden ayrılmaya daha meyilli olduğunu belirtiyor.

ABD’li bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, ilişkilerin bitmesinin mevsimlerle olan bağlantısı çözüldü.

Dr Danielle Forshee, sonbahar ve kış mevsiminde gün ışığından yararlanamayan ve sosyal yaşamdan uzaklaşan bireylerde daha çok melatonin salgılandığını belirtiyor.

Bu durumun kişilerde depresyona daha yatkın ve kırılgan bir ruh hali oluşturduğuna dikkat çeken Forshee, insanların ilişkilerine daha bağlı kalarak bu dönemi atlatmaya çalıştığını söylüyor.

Havaların ısındığı ve gün ışığının arttığı bahar ve yaz mevsiminde ise vücuttaki serotonin hormonu artıyor. Bu dönemde daha aktif ve özgür hisseden kişiler, ilişkilerine daha az bağlı ve yeniliklere açık oluyor.

Daha çok dışarı çıkan, sosyalleşen ve mutlu olan bireyler ilişkilerini bitirmeye daha meyilli olarak gösteriliyor.