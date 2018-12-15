Bir ülke daha Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması
sağlanana kadar buraya taşımayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 2017’de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin’de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.
Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay’da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.
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